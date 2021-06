Hertha bei Trainingsauftakt vor rund 300 Zuschauern

Fußball-Bundesligist Hertha BSC startet vor Zuschauern in die Vorbereitung auf die kommende Saison.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC startet vor Zuschauern in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Wie der Verein am Freitag mitteilte, werden nach den internen Leistungstests zum ersten Training am Mittwoch (15.00 Uhr) rund 300 Fans im Hanns-Braun-Stadion zugelassen. Für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai geht es zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison im August zum 1. FC Köln.