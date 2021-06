Van Nistelrooy über Depay: "Hat den Willen, der Beste zu sein"

Der frühere niederländische Weltklasse-Stürmer Ruud van Nistelrooy erkennt in seinem Nachfolger Memphis Depay auch ein Stück von sich selbst.

Der frühere niederländische Weltklasse-Stürmer Ruud van Nistelrooy erkennt in seinem Nachfolger Memphis Depay auch ein Stück von sich selbst. "Ich muss sagen, dass Memphis ein Typ ist, in dem ich einen besonderen Fokus und eine Überzeugung sehe", sagte van Nistelrooy, der die Niederlande bei der EM als Co-Trainer betreut, am Freitag: "Er hat den Willen, der Beste im Team zu sein. Das finde ich wunderschön zu sehen."