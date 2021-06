EM 2021 Nationalmannschaft: Goretzka oder Gündogan gegen England?

Joachim Löw muss sich gegen England entscheiden, ob er Leon Goretzka erstmals in die Startelf stellen wird. Dafür müsste einer seiner Lieblinge auf die Bank.

Welche Entschlossenheit Leon Goretzka in sich trägt, hat sich nicht nur bei seinem rettenden 2:2-Treffer gegen die Ungarn gezeigt.

Bereits bei seiner Einwechslung in der 58. Minute demonstrierte er mit seinem Tempo beim Einlaufen auf den Rasen, dass er auf seinen Einsatz brennt.

Erst spät hatte sich Joachim Löw dafür entschieden, Goretzka im dritten Gruppenspiel nicht von Beginn an zu bringen. Der Bayern-Star erfuhr die Entscheidung des Bundestrainers erst am Spieltag.

Goretzka jedoch meldete sich schon Tage zuvor einsatzbereit und war gegen Ungarn in Erwartung eines Startelf-Einsatzes. Den Frust über seine Bank-Rolle entlud er dann in Form einer starken Leistung, die Deutschland das Achtelfinale bescherte. Löw sagte hinterher, dass Goretzka "frischen Wind" gebracht habe. ( Die Achtelfinalpartien im Überblick ).

Nun steht Löws härteste England-Entscheidung an: Goretzka oder Ilkay Gündogan?

Gündogan muss um Platz in der Startelf fürchten

Sofern der Bundestrainer am Dienstagabend in Wembley an seinem Dreierketten-System, gibt es für Goretzka nur Platz im Zentrum. Dort, wo bislang Toni Kroos und Gündogan gesetzt waren.