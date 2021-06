Trotz Helferrolle: Buchmann hat Tour-Gesamtwertung noch im Blick

Radprofi Emanuel Buchmann würde einen Etappensieg bei der am Samstag beginnenden Tour de France nicht unbedingt höher bewerten als seinen vierten Gesamtplatz 2019.

"Es ist schwer zu sagen, was wertvoller ist. Ein Etappensieg hier wäre sehr schön, das ist der Traum eines jeden Radfahrers", sagte der 28 Jahre alte Bora-hansgrohe-Star am Freitag am Startort Brest: "Aber eine Top-5-Platzierung im Gesamtklassement spiegelt die Arbeit von drei Wochen wider, da muss man mehr für tun."