EM 2021: Die Europameisterschaft der Eigentore mit Hummels und Co.

Die Gruppenphase der EM hat bereits so viele Eigentore fabriziert, wie in den letzten vier Europameisterschaften zusammen gefallen sind. Eine Chronologie.

Schon in der Gruppenphase hat die Europameisterschaft viele Geschichten geschrieben. Die vielleicht ungewöhnlichste: eine regelrechte Flut an Eigentoren.

Unglaubliche acht Eigentore brachte die Gruppenphase der paneuropäischen EURO. Eine fast schon absurde Zahl, wenn man auf die letzten Europameisterschaften blickt. Bei der EM 2021 sind nämlich schon mehr Eigentore gefallen als in den vergangenen fünf EM-Turnieren zusammen!

Auch in Sachen Torwart-Eigentore setzt das aktuelle Turnier Maßstäbe. Bereits drei Keeper legten sich den Ball ins eigene Netz. Noch außergewöhnlicher, denn in den 15 EM-Turnieren zuvor ist dies kein einziges Mal vorgekommen. Doch wie kommen diese Zahlen zu Stande? SPORT1 fasst die Eigentore in einer Chronologie zusammen.