Vettel-Team Aston Martin holt Red-Bull-Mann Fallows

Sebastian Vettels Aston-Martin-Team rüstet sich weiter für eine erfolgreiche Zukunft in der Formel 1 und hat sich die Dienste eines Schwergewichts gesichert - muss auf dessen Ankunft aber wohl noch eine Weile warten. Der Brite Dan Fallows wird beim neuen Werksteam die Stelle des Technischen Direktors einnehmen, hat allerdings noch nicht die Freigabe seines aktuellen Teams Red Bull Racing erhalten. Das wurde am Freitag in Spielberg bekannt.