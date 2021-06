Siegemund verpasst Halbfinale in Bad Homburg

Anzeige

Laura Siegemund scheidet gegen Katerina Siniakova aus © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

SID

Tennisspielerin Laura Siegemund hat beim Heimspiel in Bad Homburg ihr erstes Halbfinale auf der WTA-Tour seit knapp zwei Jahren verpasst.

Bad Homburg (SID) - Tennisspielerin Laura Siegemund hat beim Heimspiel in Bad Homburg ihr erstes Halbfinale auf der WTA-Tour seit knapp zwei Jahren verpasst. Nachdem am Donnerstag wegen anhaltenden Regens beim Turnier im hessischen Kurort nicht gespielt werden konnte, musste sich die 33-Jährige aus Metzingen am Freitag im Viertelfinale der Tschechin Katerina Siniakova mit 5:7, 4:6 geschlagen geben.

In einem wahren Break-Festival gab Siegemund ihren Aufschlag gleich sechsmal ab. Zuletzt hatte die Schwäbin im Juli 2019 in Bukarest in einem WTA-Halbfinale gestanden. Ähnlich lang muss Angelique Kerber schon auf einen Einzug unter die besten Vier warten, kann dies aber am Freitag ändern. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin bestreitet ihr Viertelfinale gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova. Sollte Kerber gewinnen, muss sie am Freitagabend (nicht vor 18.00 Uhr) auch noch ihr Halbfinale bestreiten.

