Bundesrat billigt Kronzeugenregelung im Anti-Doping-Gesetz

Die Kronzeugenregelung im Anti-Doping-Gesetz wird wohl bereits im Herbst in Kraft treten. Der Bundesrat billigte am Freitag die vor zwei Wochen vom Bundestag beschlossene Erweiterung des Gesetzes zur Bekämpfung von Doping im Sport. Das Gesetz wird nun Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Unterzeichnung zugeleitet. Es soll zu Beginn des ersten Quartals nach seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten.