LoL Champion Guide: Samira - Ein ADC ohne Attack Speed

Samira: Simply Style on 'em © Riot Games

Samira ist definitiv einer der schwierigeren Champions in League of Legends, aber gleichzeitig habt ihr riesiges Outplay-Potenzial. Wir geben euch die Startbedingungen.

Samira als ADC funktioniert gut gegen Champions, die eurer Mobilität nichts entgegnen können. Match-Ups wie Varus, Ashe oder Draven sind also relativ vorteilhaft für euch, während ihr euch von Vayne oder Kalista eher zurückziehen solltet. Ihr wollt auch auf keinen Fall daran gehindert werden, die ganze Zeit durch die Gegend zu springen, deshalb Vorsicht vor Senna – die kann euch mit ihrem Stun sehr einfach einen Strich durch die Rechnung machen.

Samira ADC Guide: Builds und Mechaniken

Samira ist einer der ADCs, die sich kaum auf Attack Speed verlassen müssen. Zwischen euren Fähigkeiten immer nochmal eine Auto-Attack einzubauen ist zwar verpflichtend, damit ihr euer Rating stackt, aber ihr braucht immerhin nur eine. Deshalb kauft euch so viel Crit wie nur möglich – die Q und E skalieren damit. Zusätzlich Shieldbow und Blood Thirster mit in das Inventar aufzunehmen, gibt euch über die Ultimate außerdem den Lifesteal den ihr braucht, um am Leben zu bleiben. Immerhin müsst ihr mittendrin im Geschehen sein und könnt nicht nur aus sicherer Entfernung zusehen.