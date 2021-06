Formel 1: Türkei-Rennen am 3. Oktober

Der Große Preis in Istanbul findet am 3. Oktober statt © AFP/SID/YASIN AKGUL

Die Umbauarbeiten im Formel-1-Kalender dauern an, die Türkei ist zurück im Rennen: Der Große Preis in Istanbul wird nun am 3. Oktober stattfinden und damit den Platz des gestrichenen WM-Laufs in Singapur einnehmen. Das teilte die Königsklasse am Freitag mit. Das Rennen in der Türkei hatte eigentlich schon Mitte Juni stattfinden sollen, aufgrund der coronabedingten Reiserestriktionen war das aber nicht möglich.