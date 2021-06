Florentino Pérez über Zinédine Zidane, Sergio Ramos und Super League

Nun hat Vereinspräsident Florentino Pérez in einem ausführlichen Interview Klartext gesprochen. Der Unternehmer erklärte unter anderem die Trennungen von Zinédine Zidane und Sergio Ramos.

Achtelfinal-Kracher gegen England! Der EM-Doppelpass mit u.a. Stefan Effenberg und Wolfgang Niersbach am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Pérez beteuerte, um seinen Coach gekämpft zu haben: "Zidane ist ein einfacher Typ: Wenn er sagt, dass er gehen will, ist er schon gegangen." Den offenen Brief, den der einstige Weltstar nach seinem Abschied veröffentlichen ließ, habe er nie gelesen. "Ich schwöre auf meine Enkelkinder, dass ich ihn nicht gelesen habe. Mir wurde gesagt, dass Zidane diesen Brief sicher nicht geschrieben hat, sondern jemand anders."