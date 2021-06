Skateboard-Talent Stoephasius will "nicht nur einmal an Olympischen Spielen teilnehmen"

Die deutsche Top-Skaterin Lilly Stoephasius blickt als jüngste deutsche Olympia-Teilnehmerin voller Vorfreude nach Tokio. "Dabeisein ist alles für mich", sagte die 14-Jährige dem SID: "Natürlich werde ich mein Bestes geben und vielleicht an die Top-Ten denken, aber wenn das nicht klappt, bin ich nicht enttäuscht."

Im Blick hat die deutsche Meisterin (Park) aber auch schon die nächsten Olympischen Spiele. "Ich werde versuchen, mich für Paris zu qualifizieren, und da dann vielleicht an eine Medaille denken", sagte Stoephasius: "Auch in Los Angeles wäre ich noch jung genug, um mich qualifizieren zu können. Ich habe vor, nicht nur einmal an Olympischen Spielen teilzunehmen."