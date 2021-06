KIT-Analyse: England hat beste Chancen auf EM-Titelgewinn

Schlechte Karten für die deutsche Nationalmannschaft vor dem Achtelfinal-Klassiker am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) im Wembley-Stadion gegen England:

Schlechte Karten für die deutsche Nationalmannschaft vor dem Achtelfinal-Klassiker am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) im Wembley-Stadion gegen England: Die Three Lions sind laut einer Analyse des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) der Topfavorit auf den EM-Triumph am 11. Juli wiederum im Londoner Fußball-Tempel.