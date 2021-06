Melty Blood: Type Lumina erscheint im September

In einem fast 20-minütigen Showcase, hat Entwickler Type-Moon neue Informationen zu Melty Blood: Type Lumina enthüllt. Unter anderem den Release-Termin am 30.9.2021.

Am vergangenen Mittwoch hat das Entwicklerstudio hinter Melty Blood: Type Lumina eine neue Folge ihres Dev-Diaries "Type-Moon Times" veröffentlicht. In diesem sprachen sie erneut über den kommenden Nachfolger der beliebten Anime-Fighter-Reihe.

Fans konnten sich über die Ankündigung der beiden Charaktere Kisui und Kohaku freuen. Zu der Überraschung vieler wurde auch ein Release-Termin in naher Zukunft enthüllt. Melty Blood: Type Lumina erscheint am 30.9.2021 für Steam, PlayStation 4, Xbox One, und Nintendo Switch. Es wurde sowohl eine Standard- und eine Deluxe-Edition bestätigt. Letztere enthält unter anderem ein Artbook und den Soundtrack.