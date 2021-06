Bundesliga, 2. Bundesliga: Spielplan der Saison 2021/22 veröffentlicht

Das gab die DFL am Freitagmittag mit der Verkündung des Spielplans der 59. Bundesliga-Spielzeit bekannt. Traditionell eröffnet der Meister die Bundesliga-Spielzeit. Zum neunten Mal in Folge ist das der FC Bayern.

Am 13. August beginnt die neue Saison der Bundesliga mit dem Spiel der Bayern. Ein weiteres Highlight des ersten Bundesliga-Spieltags: Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt. Die ersten zeitgenauen Ansetzungen sind für die Woche ab dem 5. Juli geplant.

SPORT1 präsentiert in der neuen Saison die erstklassigste 2. Bundesliga: Topspiel-Comeback live im Free-TV am 24. Juli, Highlight-Berichterstattung auf allen Kanälen – und Premiere für Zweitliga-Talk auf "Doppelpass"-Sendeplatz

Brisant: Schon am 4. Spieltag kommt es zum Wiedersehen von Julian Nagelsmann mit seinem Ex-Klub. Dann ist der Meister zu Gast bei Vizemeister RB Leipzig. BVB-Trainer Marco Rose trifft derweil am 6. Spieltag mit Dortmund auf seinen Ex-Klub Gladbach. Das Duell BVB gegen Bayern steigt am 14. Spieltag.