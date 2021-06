Wasserspringer Hausding will in Tokio "um Medaillen mitkämpfen"

Rekordeuropameister Patrick Hausding will im Wasserspringen bei den Olympischen Spielen in Tokio nach seinem EM-Triumph den nächsten Erfolg feiern.

Rekordeuropameister Patrick Hausding will im Wasserspringen bei den Olympischen Spielen in Tokio nach seinem EM-Triumph den nächsten Erfolg feiern. "Es wäre vermessen zu sagen, dass wir nur mitmachen wollen. Wir werden um die Medaillen mitkämpfen, wir sind gut vorbereitet", sagte der 32-Jährige dem SID. Hausding und sein Partner Lars Rüdiger hatten erst im Mai EM-Gold im 3-m-Synchronspringen in Budapest geholt.