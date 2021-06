Boxen: Nico Ali Walsh, Enkel von Muhammad Ali, wird Profi

Dieses Debüt sorgt schon jetzt für Aufsehen in der Sportwelt: Nico Ali Walsh, Enkel von Box-Legende Muhammad Ali, wird Profi-Boxer und bestreitet am 14. August seinen ersten Kampf.

Ali-Promoter schließt Vertrag mit Enkel

Auch damit setzt er das Erbe seines Großvaters fort, der im Juni 2016 verstarb. Denn Arum, heute 89 Jahre alt, hatte bereits zahlreiche Kämpfe von Muhammad Ali vermarktet, darunter der legendäre "Thrilla in Manila" am 1. Oktober 1975 gegen Joe Frazier ( Muhammad Ali: Sein Mythos und der hohe Preis, den er bezahlte ).

Am 3. Juni 2019 jährt sich der Todestag von Muhammad Ali zum dritten Mal. SPORT1 blickt zurück auf das Leben des legendären Boxers, der am 3. Juni 2016 im Alter von 74 Jahren gestorben war © Getty Images

Muhammad Ali wird am 17. Januar 1942 in Louisville, Kentucky als Cassius Marcellus Clay (Name eines ehemaligen Politikers und Sklaverei-Gegners) geboren. Sein Vater ist Schildermaler, er wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. 1954 wird ihm sein Fahrrad geklaut. Aus Wut meldet er sich beim Boxtraining an © imago

Sein Willen zum Box-Profi wird 1955 bestätigt. Ein schwarzer Jugendlicher namens Emmett Till wird getötet, seine Mörder freigesprochen. Die Ungerechtigkeit treibt Ali an. 1958 verlässt er die Schule. Wegen schlechter Noten. Aber auch, weil er sich auf das Boxen konzentrieren will. 1960 wird er in Rom Olympiasieger © imago

1964 bekommt der damals 22-Jährige seine Chance. Nach 19 Siegen in Folge tritt er gegen Weltmeister Sonny Liston an. Ali kämpft letztmals als Cassius Clay. Er steht mit einem "Der farbigste Kämpfer der Welt" beschrifteten Bus vor Listons Haus und tönt: "Liston ist gut, aber nach acht Runden fällt er." Dieses Verhalten wird allgemein als Beginn des Trash Talks gesehen. Von 46 Experten tippen 43 auf Liston © imago

Die "größte Sensation der Boxgeschichte" (Joe Louis) gelingt bereits nach sechs Runden, Liston gibt gedemütigt auf. Dabei wollte Clay alias Ali eine Runde vorher dasselbe tun. Seine Augen brennen, er kämpft quasi blind. "Schneid mir die Handschuhe auf", schreit er seinen Coach an. Kurz darauf ist sein Schützling Weltmeister. Der schreit: "Ich bin der Größte!" © imago

Ein "unangepasster, frecher Schwarzer" erschüttert mit diesem Sieg die immer noch rassistisch geprägten USA. Kein Schwarzer, der sich fügte. Keiner, der ein Gangster war. Zwei Tage nach seinem Triumph konvertiert er zum Islam. Er will nicht mehr Cassius Clay heißen ("Das ist ein Sklavenname") und wählt einen neuen Namen: Muhammad Ali © Getty Images

1965 kommt es zum Rückkampf. Nach 105 Sekunden trifft Liston der sogenannte "Phantom Punch", ein unscheinbarer Schlag an Schläfe oder Kiefer. Kaum jemand bemerkt den Treffer, Liston kommt dennoch nicht wieder hoch. Ali brüllt: "Komm schon, steh auf, du Penner!" Der Moment, den Fotograf Neil Leifer festhält, wird zu einem der berühmtesten Bilder Alis. Gerüchte, der Kampf sei abgesprochen gewesen, werden nie bestätigt © imago

Wieder ein Jahr später stellt sich erstmals ein Deutscher Ali gegenüber: Karl Mildenberger wird von 30.000 Zuschauern im Frankfurter Waldstadion frenetisch angefeuert. Und tatsächlich, "Karl der Große" ärgert Ali und schnuppert an der Überraschung. Doch in der zwölften Runde macht eine Platzwunde am linken Auge alle Titelträume zunichte - technischer K.o. © imago

Muhammad Ali ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er trifft Stars wie Schauspieler und Sänger Harry Belafonte (l.). Doch ein Damoklesschwert schwebt über dem Schwergewichtler: Der Wehrdienst. Ali weigert sich mit den Worten: "Nein, ich werde nicht 10.000 Meilen von zu Hause entfernt helfen, eine andere arme Nation zu ermorden, nur um die Vorherrschaft weißer Sklavenherren über die dunkleren Völker der Welt sichern zu helfen" © imago

Die US-Regierung verurteilt Ali zu fünf Jahren Haft, gegen Kaution bleibt er auf freiem Fuß. Seine Boxlizenz wird ihm entzogen, der Weltmeistertitel ist futsch. Drei Jahre lang steht "The Greatest" nicht im Ring © Getty Images

In der Zwischenzeit übernimmt der ungeschlagene Joe Frazier den Weltmeistertitel. Als Ali zurückkehrt, gibt es also einen unbesiegten Ex-Weltmeister und den Weltmeister. Die beiden einigen sich auf einen Kampf - den "Fight of the Century", den "Kampf des Jahrhunderts" © Getty Images

Im Madison Square Garden treffen Ali und Frazier aufeinander. Es ist ein noch nie dagewesenes Spektakel, Prominente lassen sich akkreditieren, weil sie keine Tickets mehr bekommen. Ali gegen Frazier ist auch wieder eine Belastungsprobe für die USA - Frazier gilt in den immer noch zerstrittenen Vereinigten Staaten als "guter Schwarzer", Ali als "Nicht-Patriot". Am Abend des Kampfes kommt es in vielen Städten zu Ausschreitungen © Getty Images

Die ersten drei Runden gehen an Ali, danach übernimmt Frazier das Kommando. Zermürbende Körpertreffer rauben Ali sichtbar die Substanz. Und Fraziers gefürchteter linker Haken kommt immer häufiger durch. In der 15. Runde reißt er Ali zu Boden. Es ist einer von insgesamt drei Niederschlägen in Alis Karriere. Er rappelt sich auf ("Da unten hatte ich nichts zu suchen") und kämpft weiter - verliert aber dennoch verdient nach Punkten © Getty Images

Ali muss die Mission Weltmeister neu beginnen. Zwei Tage nach Weihnachten 1971 kämpft er zum zweiten und letzten Mal gegen einen Deutschen. Jürgen Blin will den motivierten Ali überraschen, übersteht aber nur sieben Runden. Dann trifft ihn ein "Schlag wie ein Blitz" und Blin geht K.o. © imago

Seine nächste Titelchance erhält Ali erst drei Jahre später. Gegen George Foreman, der inzwischen Joe Frazier als Weltmeister entthront hat, kommt es im Oktober 1974 in Kinshasa/Zaire zum "Rumble in the Jungle". Ali ist der klare Außenseiter. Der sieben Jahre jüngere "Big George" Foreman gilt als unschlagbare Kampfmaschine © Getty Images

In den ersten Runden überrascht Ali Foreman mit "rope a dope", dem "Verweilen in den Seilen". Foreman verausgabt sich, während Ali die wütenden Schläge an den Seilen abfedert und seinen Gegner immer wieder fragt: "Ist das alles, George?" Foreman ist keine langen Fights gewöhnt, Ali setzt aus der Deckung immer wieder Wirkungstreffer. Ende der achten Runde riskiert Ali alles... © imago

Zwei Links-Rechts-Kombinationen fällen Foreman. Über 100.000 Zuschauer bringen das Stade Tata Raphaël zum Erbeben. Ali ist wieder Weltmeister, sieben Jahre, nachdem ihm der Titel genommen worden war. Als zweiter Boxer nach Floyd Patterson widerlegt er das ungeschriebene Box-Gesetz "They never come back" © imago

Ein knappes Jahr nach seinem erneuten Titelgewinn verteidigt Ali seine Gürtel gegen Joe Frazier, mit dem er noch eine Rechnung offen hat. Dieser Niederschlag brannte sich ins Gedächtnis des Boxens. Der "Thrilla in Manilla" ist geboren. Wohl nie zuvor und danach wird Boxen dramatischer, brutaler und zerstörerischer als an diesem 1. Oktober 1975 © Getty Images

In der philippinischen Hauptstadt Manila, dem Schauplatz des "Thrilla in Manila", sind die Bedingungen für den Kampf brutal, bei unerträglich hoher Luftfeuchtigkeit in der nicht klimatisierten Halle. Ali dominiert die ersten Runden, gerät in der sechsten erstmals unter Druck. In der zweiten Kampfhälfte liefern sich Ali und Frazier einen offenen Schlagabtausch bei enormem Tempo, das der zwei Jahre ältere Ali besser verkraftet © imago

In der 14. Runde bewegt sich der selbst völlig erschöpfte Ali fast wie eine Marionette, doch seine Schläge haben noch immer eine mörderische Wucht. In der Pause vor der 15. und letzten Runde, wirft Fraziers Trainer Eddie Futch das Handtuch. Er sagt: "Jeder weitere Schlag hätte tödlich sein können" © dpa Picture Alliance

Völlig erschöpft reißt Ali die Hände zum Jubeln nach oben. Kurz darauf bricht er mit einem Kreislaufkollaps zusammen. Er hatte 440 Treffer kassiert, die meisten am Kopf. Viele sehen in dem selbstmörderischen Akt die Ursache für seine spätere Parkinson-Erkrankung. © dpa Picture Alliance

Der geschundene und beinahe blind boxende Frazier fordert einen Rückkampf, doch zu dem kommt es nicht © dpa Picture Alliance

Ali betritt nach diesem (Pyrrhus-)Sieg noch zehnmal den Ring, erreicht aber nie wieder dieses Leistungsvermögen. In seiner Biographie "Der Größte", die nach dem Thrilla veröffentlicht wird, schreibt er: "Jeder Schlag, den ich von ihm (Frazier, Anm. d. Red.) einstecken muss, ist ein Schritt auf dem Weg zu meinem Grab" © imago

1978 verliert ein seltsam lustloser Ali gegen den 25 Jahre alten Leon Spinks und muss den WM-Titel abgeben. Es kommt sieben Monate später in New Orleans zu Rückkampf © imago

Ein letztes Mal widerlegt Ali die alte Box-Weisheit "They never come back". Sein langjähriger Trainer Angelo Dundee gratuliert ihn zum dritten Weltmeistertitel im Schwergewicht - das hat noch keiner vor Ali geschafft. Den Niedergang der Legende kann der Sieg höchstens verschleiern. Es ist sein letzter Erfolg © Imago

Das Ende - bitterer, als es sich Alis Fans jemals hätten vorstellen können. Nachdem er seinen Titel im Februar 1980 in Las Vegas an Larry Holmes verloren hat, steigt Ali zum letzten Mal als Profi in den Ring © dpa Picture Alliance

Bereits schwer von seiner Krankheit gezeichnet, verleiht Ali dem Kampfmotto "Drama auf den Bahamas" eine unbeabsichtigte Bedeutung. Nach zehn Runden ist es vorbei. Der Kanadier Trevor Berbick ist der neue Weltmeister. Ali verkündet sein Karriereende. Seine Aussprache ist da bereits undeutlich © dpa Picture Alliance

1984 erhält Ali die Diagnose, die sein Leben verändert: Parkinson. Der Boxer zieht sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück, setzt sich aber trotzdem für soziale Zwecke ein. Auch zu politischen Themen sagt er weiter seine gewichtige Meinung. Erst im Dezember 2015 veröffentlicht Ali ein Statement, in dem er mit deutlichen Worten auf die Forderung von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump nach einem Einreiseverbot für Muslime reagiert © Getty Images

1996 erlebt Ali nochmal eine Sternstunde: Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Atlanta überrascht der Boxer die Weltöffentlichkeit und entfacht das olympische Feuer. Ein bewegender Moment. Auch vor Olympia 2012 trägt er die olympische Fackel © Getty Images

Einige Tage nach seinem Auftritt in Atlanta erhält er seine Goldmedaille von 1960, die er zuvor verloren hatte © Getty Images

In offizieller Position fungiert Ali von 1998 bis 2008 als Botschafter des Friedens für die Vereinten Nationen (UN). Im Jahre 1999 kürt ihn das Internationale Olympische Komitee (IOC) zum "Sportler des Jahrhunderts". Sechs Jahre später bekommt ein sichtlich gezeichneter Ali vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush für seine Verdienste die Freiheitsmedaille, die höchste zivile Auszeichnung der USA © Getty Images

Am 2. Juni 2016 wird er ins Krankenhaus eingeliefert. Einen Tag später verschlechtert sich sein Zustand. Muhammad Ali stirbt im Alter von 74 Jahren ©

Am 10. Juni nimmt Louisville und die ganze Welt von der Legende Abschied © Getty Images