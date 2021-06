Aerosol-Forscher Scheuch hält Wembley-Stadion für sicheren Ort

In Wembley sollen am Montag 40.000 Fans sein © AFP/POOL/SID/MATT DUNHAM

Der Aerosol-Forscher Gerhard Scheuch hält das offene Wembley-Stadion auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie und trotz der sich in Großbritannien rapide ausbreitenden Delta-Variante für einen weitgehend sicheren Ort. "Wir sind uns in der Forschung relativ einig, dass draußen so gut wie keine Ansteckungen stattfinden, und das gilt auch in einem Stadion", sagte der Wissenschaftler in der ZDF-Talkshow "maybrit illner".