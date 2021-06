NHL: Montreal Canadiens greifen nach erstem Stanley Cup seit 1993

Die Montreal Canadiens sind nach 28 Jahren wieder in die Finalspiele um den Stanley Cup eingezogen.

Artturi Lehkonen erzielte nach 1:39 Minuten in der Overtime den Siegtreffer für die Habs, die 1993 ihren bislang letzten von 24 Stanley Cups gewannen - es war auch die bis dato letzte NHL-Meisterschaft für einen Klub aus dem Eishockey-Mutterland Kanada. Vor Lehkonen trafen Kapitän Shea Weber und Cole Caulfield (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der NHL)

Auf den Spuren von Patrick Roy und Co.

Die Canadiens dominierten die NHL vor allem zwischen den fünfziger und siebziger Jahren, in denen sie innerhalb von 30 Jahren sagenhafte 16 Titel holten.

Auch die aktuelle Spielzeit war von Turbulenzen geprägt, die teils bis zuletzt anhielten: Im Februar wurde Trainer Claude Julien nach einem Fehlstart gefeuert, Nachfolger Dominique Ducharme pausiert aktuell wegen eines positiven Corona-Tests, beim historischen Finaleinzug stand Assistent Luke Richardson an der Bande.

Die erfolgreichen Playoffs des Teams um Topscorer Tyler Toffoli kommt unerwartet: Sie waren das schlechteste Team, das es in die Endrunde geschafft hatte - wo sie sich allerdings in einen absoluten Lauf hineingesteigert haben.

Erster Stanley Cup nach 1993 winkt

"Wir wären nicht hier, wenn wir nicht an uns geglaubt hätten", gab Goalie Carey Price nach dem Triumph über die Golden Knights zu Protokoll.

Der Gegner in der Finalserie wird noch ermittelt, zwischen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning und den New York Islanders kommt es am Freitagabend (Ortszeit) zum entscheidenden siebten Spiel.