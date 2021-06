Copa America: Uruguay gewinnt, Chile verliert an Boden

Der Rekordchampion der Südamerika-Meisterschaft besiegelte mit einem 2:0 (1:0) zugleich das vorzeitige Turnier-Aus von Gegner Bolivien, muss am Montag zum Gruppenfinale aber noch nachlegen. ( Spielplan und Ergebnisse der Copa America )

Chile droht Duell mit Brasilien

Chile, das beim Vorrundenabschluss der Fünfer-Gruppe A nun seinen Ruhetag hat, droht dagegen nach dem 0:2 (0:1) gegen Paraguay noch der Absturz auf Rang vier und damit in der ersten K.o.-Runde ein Duell mit der Selecao. Diese steht nach drei Siegen bereits als Sieger der Gruppe B fest.

Das zuletzt fünf Mal in Folge sieglose Uruguay benötigte gegen die weiter punktlosen Bolivianer in Cuiaba zunächst Schützenhilfe durch ein Eigentor von Jair Quinteros (40.), ehe Starstürmer Edinson Cavani eine der zahlreichen Chancen der "Urus" in der 79. Minute zur Vorentscheidung abschloss. (Tabellen der Copa America)