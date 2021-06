Ex-Nationalspieler Frings von EM-Auftritten der DFB-Elf "enttäuscht"

Der frühere Fußball-Nationalspieler Torsten Frings (44) fordert eine Leistungssteigerung der deutschen Mannschaft im EM-Achtelfinale. "England wird uns auseinandernehmen, wenn wir ihnen so viele Räume geben wie gegen Ungarn", sagte der 44-Jährige bei Sky im Hinblick auf die Partie am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in London.