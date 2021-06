Babbel übt Kritik an Vorstellung von Sane

Markus Babbel hat die Leistung von Leroy Sane von Bayern München im EM-Vorrundenspiel gegen Ungarn (2:2) am Mittwochabend in München kritisiert.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Markus Babbel (48) hat die Leistung von 50-Millionen-Euro-Mann Leroy Sane von Bayern München im EM-Vorrundenspiel gegen Ungarn (2:2) am Mittwochabend in München kritisiert. "Er ist im Moment einfach nicht in der Form und in der Verfassung, um der Mannschaft helfen zu können", sagte der Europameister von 1996 bei ran.de.