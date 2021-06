Not-OP nach Unfall: Radprofi Koen de Kort verliert drei Finger

Der Road Captain von Trek-Segafredo wurde nach einem Unfall abseits der Straße mit einem nicht näher definierten Fahrzeug in den Pyrenäen am Donnerstag per Hubschrauber in eine Klinik in der Nähe von Barcelona gebracht und operiert. Der 38-Jährige ist nach Teamangaben nach der Amputation in guter Verfassung.