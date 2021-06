FC Bayern? FC Chelsea? Wie Timo Werner plant, verrät Berater Förster

Werner zu Chelsea - und nicht zum FC Bayern

Kann Nagelsmann Werner zu Bayern locken?

"Man kann nichts ausschließen, aber wenn ich es momentan einschätzen müsste, dann sage ich ganz klar, dass Timo beim FC Chelsea bleiben wird. Dort fühlt er sich wohl. Ein Wechsel wird in absehbarer Zeit kein Thema sein", erklärt Förster. Doch der Top-Berater sagt auch: "Julian und Timo schätzen sich. Was in drei, vier Jahren sein wird, weiß ich natürlich noch nicht. Der Fußball ist schnelllebig."

Vorerst kämpft Werner bei der Europameisterschaft um einen Stammplatz bei Joachim Löw. Und Förster, der seinen Schützling ganz genau beobachtet, sagt vor dem Achtelfinale gegen England in Wembley: "Unsere Jungs werden sich steigern. Wir können in London gewinnen."

Was Förster von seinem Klienten und der deutschen Elf bei der EM erwartet, wie man Europameister wird und wie es sich als Berater anfühlt, wenn sich Spieler anderen Agenturen anschließen, erfahrt Ihr in der neuen Folge von " Meine Bayern-Woche" . Die darf kein Bayern-Fan verpassen!