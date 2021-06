Leroy Sané von Deutschland-Fans ausgepfiffen - reagiert er wie Arjen Robben?

Leroy Sané wird gegen die Ungarn in der Münchner Arena von den eigenen Fans ausgepfiffen. Ein Schicksal, das einst sogar Arjen Robben ereilt hat.

Dass das Publikum in München nicht zimperlich mit den eigenen Stars umgeht, hat Arjen Robben 2012 erfahren müssen.

Damals wurde der Niederländer beim Länderspiel gegen Deutschland in der Allianz Arena gnadenlos von den Münchner Fans ausgepfiffen, nachdem er zuvor zwei entscheidende Elfmeter für den FC Bayern verschoss. Robben war fassungslos und flüchtete aus der Allianz Arena. Das Tischtusch schien zerschnitten zu sein.

Am Mittwochabend ereilte Leroy Sané fast das gleiche Schicksal. ( Die SPORT1 -Einzelkritik der DFB-Elf )

Überraschend stand er für den angeschlagenen Thomas Müller in der Startelf. Der 25 Jahre Flügelspieler rieb sich auf, ackerte defensiv gut mit, doch in der Offensive gelang ihm erneut nur wenig bis gar nichts. Kaum ein Dribbling endete erfolgreich. Selbst nach einer Umstellung in der zweiten Hälfte kam er kaum ins Spiel. Er habe gewirkt "wie ein Geist", urteilte L'Equipe. (PRESSESTIMMEN: DFB-Team "fast schon klinisch tot")