EM 2021, Nationalmannschaft: Effenberg über Löw, Sané, Gündogan & DFB-Team

"Es ist Zeit für Veränderungen. Zumindest punktuell. Und es muss Schluss sein mit Experimenten, weil es jetzt um alles oder nichts geht. Neben Sané muss Löw dafür Ilkay Gündogan opfern, der im Nationaltrikot leider nicht die Leistung bringt, die er in der abgelaufenen Saison bei Manchester City auf den Platz bekommen hat", schrieb der SPORT1 -Experte in seiner Kolumne für t-online .

Effenberg fordert: Startelf ohne Sané

Insbesondere für Leroy Sané sei kein Platz in der Anfangsformation. "Sané ist immer noch nicht angekommen in der Nationalmannschaft. Bis heute. Und Löw darf Sané in dieser Form bei der EM nicht mehr von Beginn an aufstellen. Er tut der Mannschaft damit keinen Gefallen, aber auch Sané selbst nicht", betonte der 52-Jährige und fügte hinzu: "Ihm fehlt das Selbstbewusstsein – und das führt dazu, dass er seine eigentlich fantastischen Fähigkeiten nicht einbringen kann." ( REPORT: Wie geht es jetzt für Sané weiter? )

Sanés Bayern-Teamkollege Jamal Musiala, der gegen Ungarn in der 82. Minute eingewechselt wurde, "war in den verbliebenen acht Minuten an mehr gefährlichen Situationen beteiligt als Sané insgesamt", so Effenberg. Deshalb dürfe Löw den 18-Jährigen keinesfalls wieder auf die Tribüne schicken, so wie es in den ersten beiden EM-Spielen gegen Frankreich und Portugal der Fall war.