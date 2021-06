EM 2021: Bundestrainer Joachim Löw gibt DFB-Spielern den Freitag frei

Bundestrainer Joachim Löw gönnt der deutschen Nationalmannschaft vor dem EM-Achtelfinale gegen England am Dienstag in Wembley einen freien Tag.

Bundestrainer Joachim Löw gönnt der deutschen Nationalmannschaft vor dem EM-Achtelfinale gegen England am Dienstag ( EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER ) in Wembley einen freien Tag.

Am Freitag seien weder Training noch Medientermine geplant, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagabend mit.

Am Mittwoch hatte sich die deutsche Mannschaft durch ein 2:2 (0:1) gegen Ungarn im letzten Vorrundenspiel auf dramatische Weise in die K.o.-Runde gerettet. Am Donnerstag erholten sich die Spieler bei leichtem Training, beim Tischtennis oder in der Physiotherapie.