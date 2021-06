Nationalmannschaft: Joshua Kimmich mit Klartext vor England-Spiel

Ein Lächeln wollte ihm nicht übers Gesicht huschen. Obwohl Joshua Kimmich beim Zitter-2:2 gegen Ungarn zum "Star of the Match" gewählt wurde.

Grimmig saß der 26 Jahre alte Bayern-Spieler am Mittwochabend auf der Pressekonferenz, die Arme verschränkt, die Stirn tief in Falten gelegt. Kimmich war stinksauer! ( Die SPORT1 -Einzelkritik der DFB-Elf )

Kimmich schlägt Alarm

Da ist Wembley. England. London. Achtelfinale. Trotz des schlechten Auftritts gegen Ungarn steht das DFB-Team als Gruppenzweiter in der K.o.-Runde und trifft am Dienstag im ehrwürdigen Wembley auf England. Rechtzeitig vor dem Kracher schlägt Kimmich Alarm!

"Das war ganz schwach von uns"

Der Bayern-Star rüttelt seine Teamkollegen so richtig auf: "Ungarn hat es gut gemacht, aber ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen: Das war ganz schwach von uns, das kann nicht unser Anspruch sein. Uns ist im Spiel mit dem Ball nicht viel eingefallen. Wir konnten ihnen gegen zehn Mann hinten keine Probleme bereiten."

Kimmich freut sich auf England

Erneut musste Torwart Manuel Neuer hinter sich greifen. Die beiden Treffer gegen Ungarn waren bereits die Gegentore vier und fünf bei diesem Turnier. Zum Vergleich: Achtelfinal-Gegner England hat noch kein einziges Gegentor kassiert. Ein weiterer Fakt, der die Anhänger nachdenklich macht: In allen drei Gruppenspielen geriet die deutsche Mannschaft mit 0:1 in Rückstand.

Mit Blick auf das England-Spiel sind Löw und Co. durchaus optimistisch. Die "Three Lions" wollen im Vergleich zu Ungarn nämlich mit ihrer starken Offensiv-Reihe aktiv am Spiel teilnehmen. So wie beispielsweise der amtierende Europameister Portugal.