Tennis: Daniel Masur und Oscar Otte erstmals für Wimbledon qualifiziert

Oscar Otte feiert seine Premiere in Wimbledon © Imago

Die Tennisprofis Daniel Masur und Oscar Otte stehen erstmals im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon. Das deutsche Duo schafft die Quali.

Die Tennisprofis Daniel Masur (Bückeburg) und Oscar Otte (Köln) stehen erstmals im Hauptfeld der All England Championships in Wimbledon (ab 28. Juni).

Die Deutschen setzten sich am Donnerstag in der Qualifikation des traditionsreichen Grand-Slam-Turniers durch. Bei der Auslosung des Rasen-Highlights am Freitag dürfen Masur und Otte damit auf namhafte Gegner hoffen.