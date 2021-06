Tennis: Partien von Kerber und Co. in Bad Homburg wegen Regen abgesagt

Das Wetter wirbelt das Programm beim WTA-Turnier in Bad Homburg durcheinander. Die Partien am Donnerstag sind wegen anhaltenden Regens abgesagt worden.

Die für Donnerstag geplanten Spiele beim WTA-Turnier in Bad Homburg sind wegen anhaltenden Regens abgesagt worden. Das gaben die Veranstalter nach Abstimmung mit der WTA am Abend bekannt. Die Viertel- und Halbfinalbegegnungen finden am Freitag statt, Spielbeginn ist 10.00 Uhr.