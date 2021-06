Formel 1: Sebastian Vettel spricht nicht mit David Coulthard nach Kritik

Sebastian Vettel gehört zu den Toppiloten in der Formel 1. Er ist wie viele Fahrer aber auch für Dünnhäutigkeit bekannt. Ein Ex-F1-Pilot bekommt das zu spüren.

Von Liebe zu sprechen wäre wohl zu weit gegriffen, aber Ex-F1-Pilot David Coulthard kann zumindest verstehen, dass Sebastian Vettel ihn als Feind sieht. Wie er bei Sky bestätigte, liege das daran, dass er den viermaligen Weltmeister in der Vergangenheit kritisiert habe.

Coulthard: Vettel sieht mich als Feind

"Ich habe es geliebt, dass er in Baku aufs Podest gefahren ist. Auch seine Leistung in Frankreich war gut", gab er zu, aber in sonstigen Rennen der jüngeren Vergangenheit bei Ferrari und Aston Martin sei er nicht der Vettel gewesen, den er kannte.