Formel 1: Nikita Mazepin reagiert auf Vorwürfe von Mick Schumacher

Der Russe ist mit reichlich Überschuss in die Kurve gefahren und hatte den Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher dann laut dessen Aussage so weit rausgedrückt, dass er "erneut auf den dreckigen Teil der Straße musste". Darunter litten die Reifen, was für den Deutschen auch in den Folgerunden zum Problem wurde.