EM 2021, Achtelfinale: Österreich hofft auf Elfmeterschießen gegen Italien

Österreich will Italien im EM-Achtelfinale am kommenden Samstag ins Elfmeterschießen zwingen. Torhüter Daniel Bachmann macht diesbezüglich eine Ansage.

Österreich will Italien im EM-Achtelfinale am kommenden Samstag (EM 2021, Achtelfinale: Italien - Österreich am Samstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) ins Elfmeterschießen zwingen. "Ich traue mich zu sagen, wenn wir gegen Italien ins Elfmeterschießen kommen, dann kommen wir weiter", sagte Daniel Bachmann am Donnerstag im Teamcamp in Seefeld.