EM 2021: Ed Sheeran gibt England ein Privatkonzert

Vor dem EM-Achtelfinale gegen Deutschland hat sich die englische Nationalmannschaft mit einem Privatkonzert von Ed Sheeran abgelenkt. Das britische Pop-Idol sang am Mittwoch live für die Spieler der Three Lions, die begeistert einstimmten.

Sheerans überraschender Auftritt war laut Telegraph eine von vielen Maßnahmen des Teammanagers Gareth Southgate, um den Spielern um Kapitän Harry Kane die wochenlange Isolation an Nicht-Spieltagen so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Engländer treffen am Dienstag (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER) in London auf das DFB-Team.