EM: Keine Extraschichten fürs Elfmeterschießen bei England vor DFB-Duell

"Die Abläufe bleiben gleich, wir trainieren Elfmeter sowieso in jedem Training, da wird sich nichts ändern", sagte Jordan Henderson am Donnerstag, fünf Tage vor dem Duell mit dem alten Rivalen ( EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER ).

Gegen Deutschland hatte England im Halbfinale der Heim-EM 1996 und bei der WM 1990 jeweils im Elfmeterschießen verloren. Erst bei der WM 2018 in Russland setzten sich die Three Lions erstmals in der Entscheidung vom Elfmeterpunkt durch, damals bezwangen die Three Lions im Achtelfinale Kolumbien. Die vergangenen Spiele aber zählen am Dienstag nicht, dort entscheide "die Tagesform", betonte der 31-Jährige.