Tour de France 2021: Geraint Thomas sieht kein Star-Problem bei Ineos

Der frühere Tour-Sieger Geraint Thomas sieht in der außergewöhnlichen Besetzung seines Teams Ineos Grenadiers mit vier potenziellen Kapitänen bei der am Samstag beginnenden Frankreich-Rundfahrt kein hierarchisches Gefahrenpotenzial.

"Das ist einfach ein starkes Team, in dem Kommunikation der Schlüssel sein wird", sagte der 35 Jahre alte Waliser am Donnerstag in Brest: "Wir haben vier Jungs, die alle vorne reinfahren können. Wir haben aber alle kein übermäßiges Ego." (Begriffe der Tour de France)