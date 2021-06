Legends of Runeterra: Rek'Sai neuer Champion der Shurima-Region

Erst Anfang der Woche kündigte Riot Games die neuste Erweiterung "Aufstieg der Unterwelt" (Hier findet ihr alle Infos zur neuen Expansion.) für Legends of Runeterra mit einem der in der Community sehr beliebten animierten Trailer an. Wer sich diesen aufmerksam angesehen hat, dem wird aufgefallen sein, dass in den knapp zwei Minuten Filmmaterial drei Kurzauftritte von Champions aus dem League-of-Legends-Universum dabei waren, die es noch nicht in den digitalen Kartenspiel-Ableger des beliebten MOBA's geschafft hatten.