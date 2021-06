Hamilton: Volle Tribünen in Silverstone "ein bisschen vorschnell"

Der Große Preis von Großbritannien wird im kommenden Monat vor vollen Tribünen stattfinden - Weltmeister Lewis Hamilton hat diese Ankündigung für sein Heimrennen mit "gemischten Gefühlen" aufgenommen. Mit bis zu 140.000 Zuschauern wäre der WM-Lauf am 18. Juli das meistbesuchte Sportereignis in Großbritannien seit dem Beginn der Corona-Pandemie.

"Ich freue mich, die Fans wiederzusehen, gerade die britischen", sagte Hamilton am Donnerstag im Vorfeld des Großen Preises in Österreich, "aber ich schaue auch Nachrichten, ich weiß, dass die Fallzahlen steigen, also mache ich mir auch Sorgen um die Leute."