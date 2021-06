Nach Schmetter-Eigentor: Berliner "Vertragsangebot" für Dubravka

Der 32 Jahre alte Schlussmann hatte am Mittwoch in Sevilla den Ball unabsichtlich mit der Faust in Volleyballer-Manier ins eigene Tor geschmettert und damit die Niederlage des Außenseiters eingeleitet. Zuvor hatte der Spanier Pablo Sarabia den Ball an die Latte geschossen, das Spielgerät war im hohen Bogen abgeprallt.