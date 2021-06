Valorant: Ghost Weapon Guide - Lohnt sich der Schalldämpfer?

Die Ghost ist eine schallgedämpfte Seitenwaffe in Valorant. Die Pistole verspricht einiges, vor allem leise und tödlich zu sein. Kann sie die Versprechen halten?

Außer den schweren Waffen, wie Rifles und Sniper oder SMGs gibt es in Valorant noch eine Waffenkategorie, der eher die handlicheren Modelle zuzuordnen sind. Die Pistole „Ghost“ gehört dazu. Ist die Waffe etwas für Eco-Runden? Oder solltet ihr lieber ganz auf sie verzichten?

Valorant: Ghost Stats

Die Ghost hat unter den Pistolen einen Sonderstatus. Der kommt vor allem von ihrem eingebauten Schalldämpfer. Auf 0-30 Meter verursacht ihr 105 (Kopf)/30 (Körper)/25 (Beine) Schaden und über 30 Meter 87 (Kopf)/25 (Körper)/21 (Beine). Der Schaden ist im Vergleich zur wuchtigeren Sheriff zwar gering, aber die Ghost ist insgesamt die ausgeglichenere Waffe und zwei Kopfschüsse bringen euch schließlich auch immer an euer Ziel. Ansonsten müsst ihr nah ran und hoffen, dass der Gegner keine Rüstung hat.

Bei diesen sehr ausgewogenen Stats muss natürlich noch der Schalldämpfer obendrauf gerechnet werden. Die Durchschlagskraft lässt euch manche Punkte an den Wänden durchdringen, reicht aber nicht immer aus. Die Ghost ist, was Rückstoß und Streuung angeht, sehr genau. Von allen Pistolen ist sie in diesem Punkt sogar die beste. Für diese ganzen Stats müsst ihr gerade einmal 500 Credits bezahlen – ein sehr fairer Preis. Damit ist sie nach der Sheriff zwar die teuerste Pistole, lohnt sich aber insgesamt sehr.