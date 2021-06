FanQ-Umfrage: DFB-Elf schlägt England und erreicht das Viertelfinale

Die Fußball-Fans gehen mehrheitlich von einem Sieg im Achtelfinale gegen England und dem Einzug in die Runde der letzten Acht aus.

Die Fußball-Fans gehen trotz der dürftigen Leistung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim schmeichelhaften 2:2 zum EM-Vorrundenabschluss gegen Ungarn mehrheitlich von einem Sieg im Achtelfinale gegen England und dem Einzug in die Runde der letzten Acht aus.

Laut einer Blitzumfrage der Voting-Plattform FanQ im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) glauben 61,9 Prozent, dass die Schützlinge von Bundestrainer Joachim Löw in London gegen die Three Lions am kommenden Dienstag gewinnen.