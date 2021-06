Anzeige

Tour de France 2021: Favoriten, Etappen, TV - SPORT1 klärt alle Fragen

Im vergangenen Jahr kürte sich der Slowene Tadej Pogacar zum zweitjüngsten Gesamtsieger aller Zeiten © Imago

Die Tour de France startet zum 108. Mal. Tadej Pogacar und Primoz Roglic stehen im Fokus. Aber auch Emmanuel Buchmann ist überraschend am Start. SPORT1 klärt alle Fragen.

Die Tour rollt - schon wieder?

In der Tat war der Abstand zwischen zwei Frankreich-Rundfahrten noch nie so kurz. Die wegen der Pandemie um zwei Monate verschobene Tour 2020, die damit erstmals nicht wie gewohnt Ende Juni oder Anfang Juli begann, endete am 20. September in Paris. (Begriffe der Tour de France)

279 Tage später startet am Samstag in Brest die 108. Tour. Eigentlich sollte der Grand Depart in Kopenhagen stattfinden, doch aufgrund der Verschiebung der Fußball-EM um ein Jahr wollte die dänische Hauptstadt nicht zwei Großereignisse gleichzeitig (teil)ausrichten. Nun geht es erst 2022 in Kopenhagen los.

Unabhängig davon haben die Tour-Planer aber auch in diesem Jahr wieder eine attraktive Strecke geplant. Allerdings ist das Profil der Tour de France 2021 weniger auf Bergspezialisten ausgerichtet. Zudem müssen die Favoriten diesmal schon früh Farbe bekennen, wie stark die Beine sind. (Tour de France 2021: Alle Etappen)

Gleich am ersten Tag geht es hügelig los und endet in einer drei Kilometer langen Bergankunft. Das ist nichts für Sprinter, aber auch nicht für Bergfahrer. Da kann die Favoritenriege um Primoz Roglic und Vorjahressieger Tadej Pogacar bereits das erste Mal die Muskeln spielen lassen.

Am zweiten Tag steht dann gleich die nächste Herausforderung auf dem Programm. Am Mur-de-Bretagne muss sich das Fahrerfeld gleich zweimal beweisen. Werden sich also die üblichen Verdächtigen wieder um den Sieg duellieren oder kann ein anderer Fahrer überraschen? Und wie schlagen sich Emmanuel Buchmann und die anderen deutschen Fahrer in diesem Jahr?

SPORT1 klärt alle wichtigen Fragen zur Tour de France 2021.

Kehrt die Tour de France 2021 zur Normalität zurück?

Sie nähert sich zumindest dem gewohnt unbeschwerten Radsport-Vergnügen an. Die Corona-Pandemie ist zwar noch nicht überwunden, Zuschauer-Beschränkungen gibt es 2021 aber nur noch wenige. So dürfen bei der Team-Präsentation lediglich 1000 Fans anwesend sein, auch im Start- und Zielraum gibt es Begrenzungen. Der Zugang zu den Bergpässen ist weitgehend frei - allerdings nur per Rad oder zu Fuß. Eine generelle Maskenpflicht oder Abstandsregeln sind Empfehlungen gewichen, vor allem in den Pyrenäen und am Mont Ventoux drohen damit enge Gassen durch die Menschenmengen.

Geblieben ist die strikte Abgrenzung der Fahrer und Teams, die wie im Vorjahr in einer "Bubble" unterwegs sind. Die harte Regel des Vorjahres gilt weiter: Zwei positive Coronafälle in einem Team binnen sieben Tagen - egal ob Fahrer, Busfahrer oder Masseur - führen zum Ausschluss.

TDF 2021: Emanuel Buchmann ist nun doch dabei. Fährt er um das Podest?

Ganz klar: Das ist nicht vorgesehen. Deutschlands bester Rundfahrer, 2019 Tour-Vierter, sollte nach seinem sturzbedingt enttäuschenden Auftritt 2020 eigentlich eine Frankreich-Pause einlegen, zumal die zeitfahrlastige Tour nicht ganz das ideale Terrain für ihn bietet. Weil "Emu" aber auch beim Giro stürzte und frühzeitig ausschied, soll er nun überschüssige Energie und Form in die Tour tragen - dies aber vor allem als Edelhelfer für den Niederländer Wilco Kelderman.

Andererseits: Die Grande Boucle hat schon die sonderbarsten Aschenputtel-Geschichten erlebt.

Wer sind die Favoriten bei der Tour de France 2021?

Alles läuft auf ein slowenisches Duell hinaus: Wunderkind Tadej Pogacar, im Vorjahr zweitjüngster Tour-Sieger der Geschichte, muss seinen Titel gegen seinen erfahrenen Landsmann Primoz Roglic verteidigen - jener hatte den Sieg im Vorjahr am vorletzten Tag verspielt. In dieses Duell dürfte vor allem das Ineos-Team eingreifen können, das mit dem früheren Toursieger Geraint Thomas und den ehemaligen Giro-Champions Richard Carapaz und Tao Geoghegan Hart reichlich Qualität mitbringt.

Im vergangenen Jahr übernahm Tadej Pogacar (M.) erst am vorletzten Tag das Gelbe Trikot von Primoz Roglic (l.)

Was machen die deutschen Sprinter?

Zumindest wenig Hoffnung. Vom Glanz früherer Tage ist wenig geblieben: Marcel Kittel ist längst zurückgetreten, John Degenkolb wurde nicht nominiert, Andre Greipel ist zwar dabei, aber mit knapp 39 Jahren kein Sieganwärter mehr. Der designierte Topsprinter Pascal Ackermann wurde von seinem Bora-hansgrohe-Team geräuschvoll ausgebootet, für Überraschungen ist lediglich 1,99-m-Hüne Max Walscheid gut. Etappensiege und das Grüne Trikot bleiben ein Wunschtraum.

Und die übrigen Deutschen?

Der wohl derzeit beste deutsche Profi fehlt: Der frischgebackene Landesmeister Max Schachmann setzt ganz auf Olympia und erspart sich deshalb die Schinderei. Auch sein Bora-Kollege Lennard Kämna, im Vorjahr einziger deutscher Etappensieger, fehlt nach gesundheitlichen Problemen wegen Formschwäche. Die wichtigste Rolle könnte somit noch Tony Martin spielen, der unersetzlicher Helfer im Jumbo-Team von Tour-Mitfavorit Roglic ist. Klassiker-Ass Nils Politt (Bora) darf bei mittelschweren Etappen wahrscheinlich seine Chance als Solist suchen.

Es war ein Paukenschlag. Am Freitag verkündete Sprint-Star Marcel Kittel seinen Rücktritt vom Profi-Radsport und sorgte damit für einen Schock bei den deutschen Radsportfans © Getty Images "Die große Frage der letzten Monate war für mich: Kann und will ich mich noch so für den Sport aufopfern, wie es für ein Weltklasse-Niveau nötig ist? Und meine Antwort heute ist: Nein, das will ich nicht mehr, weil ich die Einschränkungen als Spitzensportler auch immer mehr als Verlust an Lebensqualität empfand", begründete Kittel seinen überraschenden Rücktritt © Getty Images Der 31-Jährige feierte in seiner Laufbahn insgesamt 89 Siege auf der Profitour. Besonders bei der Tour de France katapultierte er sich durch seine zahlreichen Erfolge ins öffentliche Rampenlicht. SPORT1 zeigt die deutschen Etappensieger bei der Tour de France © Getty Images PLATZ 14 - Kurt Stöpel (1932), Otto Weckerling (1937), Heinz Wengler (1937), Willi Oberbeck (1938), Jens Heppner (1998), Marcel Wüst (2000), Matthias Kessler (2006), Linus Gerdemann (2007), Marcus Burghardt (2008), Heinrich Haussler (2009), Simon Geschke (2015), John Degenkolb (2018, im Bild) je 1 Etappensieg © Getty Images Anzeige PLATZ 9 - Erich Bautz (1937), Rolf Wolfshohl (1967/1970), Klaus-Peter Thaler (1977/78), Rolf Gölz (1987/88), Jens Voigt (2001/2006, im Bild) je 2 Etappensiege © Getty Images PLATZ 8 – OLAF LUDWIG: Der gebürtige Geraer gewann zwischen 1990 und 1993 insgesamt drei Etappensiege bei der Tour de France. 1990 holte er zudem das Grüne Trikot. Zwei Jahre später gewann Ludwig sogar die prestigeträchtige Etappe auf dem Champs-Élysées © Getty Images PLATZ 7 – TONY MARTIN: Fünf Etappensiege bei der Tour de France konnte der Zeitfahr-Spezialist bisher einfahren, natürlich allesamt im Zeitfahren. In dieser Disziplin gewann er auch vier Mal den Weltmeister-Titel © Getty Images PLATZ 6 – DIETRICH THURAU: Der inzwischen 64-Jährige feierte gleich bei seiner ersten Tourteilnahme 1977 fünf Siege und trug auch 15 Tage lang das Gelbe Trikot. Am Ende gewann er das Trikot für den besten Jungprofi und belegte Rang fünf. 1979 gelang ihm noch ein weiterer Etappensieg, sodass für ihn sechs Erfolge bei der Tour zu Buche stehen © Getty Images Anzeige PLATZ 5 – JAN ULLRICH: Der Tour-Sieger von 1997 gewann ein Jahr zuvor im Einzelzeitfahren seine erste Etappe bei der Tour de France. Ein Jahr später, bei seinem Gesamtsieg, holte Ullrich zwei Etappensiege. Insgesamt gewann er sieben Etappen bei der Frankreich-Rundfahrt © Getty Images PLATZ 4 – RUDI ALTIG: Die Rad-Legende holte insgesamt acht Etappensiege und gewann 1962 das Grüne Trikot. Altig war vor allem als Sprinter gefürchtet. 2016 verstarb Altig im Alter von 79 Jahren © Getty Images PLATZ 3 – ANDRÉ GREIPEL: Der bullige Sprinter mit dem Spitznamen "Gorilla" durfte elf Mal über einen Etappensieg bei der Tour jubeln und gehört zu dem elitären Kreis, der bei Giro, Tour und Vuelta jeweils mindestens einen Etappensieg vorweisen kann (wie auch Degenkolb) © Getty Images PLATZ 2 – ERIK ZABEL: Sechs Mal holte sich Zabel bei der Tour das Grüne Trikot - diesen Rekord übertraf 2019 Peter Sagan - und durfte insgesamt zwölf Mal auf dem obersten Treppchen stehen © Getty Images Anzeige PLATZ 1 – MARCEL KITTEL: Sagenhafte 14 Etappensiege ersprintete sich Kittel bei der Tour und ist damit der erfolgreichste Deutsche beim größten Radrennen der Welt. 2013 und 2014 gewann er jeweils vier Etappen und trug sogar zwischenzeitlich einmal das Gelbe Trikot © Getty Images

Welches sind die Schlüsseletappen?

Zwar steht mit der Mur de Bretagne zwar schon am zweiten Tag ein erster Härtetest an, auf dem knapp 3400 km langen Weg nach Paris geht es aber erst später richtig zur Sache: Einen ersten konkreten Hinweis auf die Kräfteverhältnisse wird die neunte Etappe mit der Alpen-Bergankunft in Tignes bieten. Ein brutales Highlight ist die doppelte Überquerung des Mont Ventoux (Etappe 11), ehe es dann mit den drei Pyrenäen-Etappen nach Andorra (15.), auf den Col du Portet (17.) und nach Luz-Ardiden (18.) ans Eingemachte geht. SPORT1 hat alle Etappen der Tour de France 2021 zusammengefasst.

Wie sieht es an der Doping-Front aus?

Ruhig. Die Anschuldigungen gegen den Kolumbianer Nairo Quintana und sein Arkea-Samsic-Team nach der Tour 2020 blieben folgenlos. Auch Gerüchte über die slowenischen Topstars Roglic und Pogacar kamen über den Status schierer Spekulation nicht hinaus. Dass sich der italienische Zweitdivisionär Vini Zabu nach zwei Doping-Affären phasenweise zurückzog, hat keine Auswirkungen auf die Tour. Ob der Spitzen-Radsport tatsächlich weitgehend sauber ist oder die in Pandemiezeiten nicht gerade fanatischen Kontrollen für trügerische Ruhe sorgen, ist eine pauschal nicht seriös zu beantwortende Frage.

Wo kann man die Tour de France 2021 im Fernsehen verfolgen?

Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im Free-TV auf Eurosport 1 sowie im Livestream. Das Erste steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein, lediglich die letzte Etappe wird nicht live übertragen. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen. SPORT1 bietet einen Liveticker zur Tour de France.

Die Tour de France ist nicht nur die berühmteste Radrundfahrt der Welt, sie ist ein Mythos. Jedes Jahr aufs Neue bietet sie den Radfans Spektakel und Tragödie, Freudentränen und Drama. Sportler können auf der Großen Schleife zu Legenden oder tragischen Helden werden © Getty Images In Paris das Gelbe Trikot übergestreift zu bekommen, ist das Höchste, was man im Radsport erreichen kann. Weltmeister und Olympiasieger vergisst man nie, aber Tour de France-Sieger leben ewig im Olymp des Radsports © Getty Images LANCE ARMSTRONG: Einer, der die Tour de France über Jahre hinweg geprägt hat wie kein anderer vor ihm, war der US-Amerikaner Lance Armstrong. Seine Geschichte bei der Tour de France war wie ein Märchen © Getty Images Mit einer Krebserkrankung sah er dem Tod entgegen. Doch nach seiner Heilung schwang er sich vom Mitfahrer und Überraschungsweltmeister zum Tour-Dominator auf. Sieben Mal in Folge holte er sich den Gesamtsieg - eine Leistung, die vorher noch keiner geschafft hatte © Getty Images Anzeige Doch das alles war auf Lüge und Täuschung afgebaut. Wie sich später herausstellte, war dies nur mit systematischem Doping möglich. Seine Tour-Siege wurden Armstrong aberkannt und er ist heute nur noch eine Randnotiz der Tour de France © Getty Images Ganz im Gegenteil zu so großen Namen wie Hinault oder Merckx. Sie sind heute noch fester Bestandteil der Tour-Geschichte und sorgten mit dafür, dass die Tour ist, was sie ist - ein Mythos, der weit über eine Sportveranstaltung hinausgeht. SPORT1 zeigt die Rekordsieger © Getty Images JACQUES ANQUETIL (1957, 1961, 1962, 1963, 1964): Der Mann aus der Normandie machte sich schon früh einen Namen im Kampf gegen die Uhr. Seinen ersten großen Erfolg feierte er 1953 im Alter von 19 Jahren beim Zeitfahren des Grand Prix des Nations © Getty Images Dabei schlug "Maitre Jacques" den zu dieser Zeit besten Zeitfahrer Fausto Coppi. 1956 nahm er dem Italiener auch den Stundenweltrekord ab. 14 Jahre lang hatte die Bestzeit von Coppi Bestand, ehe Anquetil mit über 46 Kilometern an ihm vorbeizog © Getty Images Anzeige Nach all diesen Erfolgen wagte der nun 23-Jährige 1957 seinen ersten Start bei der Tour de France - und gewann mit über 15 Minuten Vorsprung. Vor allem seine Zeitfahrqualität kam ihm hier wieder zugute, der er auch seinen Spitznamen "Monsieur Chrono" verdankte, der ihm im Laufe seiner Tour-Karriere verliehen wurde © Getty Images Es wäre allerdings zu einfach, ihn nur auf seine Zeitfahrfähigkeiten zu reduzieren. Zwar holte er sich da die wichtigen Siege, aber er war auch in der Lage, in den Bergen mit den Spezialisten mitzuhalten und so seinen Vorsprung zu bewahren © Getty Images Von 1961 bis 1964 war Anquetil im Gesamtklassement nicht zu schlagen. Damit war er der erste Sportler, der vier Siege hintereinander feiern konnte. In besonderer Erinnerung ist den Franzosen sein letzter Tour-Sieg geblieben. Mit lediglich 55 Sekunden Vorsprung verwies er Publikumsliebling Raymond Poulidor auf Rang zwei © Getty Images Neben seiner Rekordmarke bei der Tour de France ist Jacques Anquetil auch einer von nur sechs Fahrern, der bei allen drei großen Rundfahrten (Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España) triumphieren konnte © Getty Images Anzeige EDDY MERCKX (1969, 1970, 1971, 1972, 1974): Édouard Louis Joseph Baron, kurz Eddy, Merckx ist für viele Radsportexperten der beste Radfahrer aller Zeiten. Neben seinen fünf Toursiegen konnte er auch beim Giro d'Italia fünf Mal triumphieren © Getty Images Aber auch bei Klassiker-Rennen, Sechstagerennen oder auf der Bahn war der Belgier eine Macht. Insgesamt stehen für ihn 525 Siege auf der Straße zu Buche. Dazu gesellen sich 98 Siege auf der Bahn und zwei Triumphe in Querfeldein-Rennen © Getty Images Diese Vielfältigkeit zeigte er auch bei der Tour. Egal, ob Bergetappe, Zeitfahren oder Sprintankunft, Merckx konnte in allen Disziplinen Erfolge feiern. Wegen seinem unstillbaren Ehrgeiz, immer gewinnen zu wollen, wurde er nur der "Kannibale" genannt © Getty Images Neben seinen fünf Toursiegen hält er auch die Rekorde für die meisten Etappensiege (34) und die meisten Tage im Gelben Trikot (96) © Getty Images Anzeige BERNARD HINAULT (1978, 1979, 1981, 1982, 1985): Bernard Hinault war vielleicht vom Talent als Radfahrer nicht ganz so gesegnet wie Anquetil, Merckx oder Induráin. Aber seine taktischen Fähigkeiten, ein Rennen einzuteilen und seine Gegner zu lesen, machten ihn einzigartig in der Radszene der späten 1970er und frühen 80er Jahre © Getty Images Von seinen Landsleuten erhielt er deswegen auch den Ehrennamen "Le Blaireau" ("Der Dachs"). Vielleicht wäre der Franzose heute auch alleiniger Rekordhalter bei der Tour, wenn ihm sein Knie nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte © Getty Images Nach seinen beiden Siegen 1978 und 1979 war er auch 1980 der große Favorit. Vor allem seine Leistungen bei den Frühjahrsklassikern unterstrichen seine mal wieder gute Form © Getty Images Aber dem harten Programm der Tour 1980 musste er dann Tribut zollen. Nach drei Etappengewinnen übernahm er das Gelbe Trikot in den Pyrenäen, musste aber wegen Knieproblemen als Führender aufgeben © Getty Images Anzeige 1981 und 1982 kam er stärker als zuvor auf die Tour zurück und triumphierte wieder in seiner unnachahmlichen Dominanz. Dann musste er aber bis 1985 warten, um seinen fünften und letzten Toursieg zu erringen. Vor allem die Helferdienste von Greg Lemond waren entscheidend für diesen Triumph © Getty Images Im Jahr darauf konnte er dann nicht mehr um den Sieg mitfighten, da er sich bei Lemond (l.) für seine Dienste aus dem Vorjahr revanchierte. Bis heute ist er der letzte Franzose, der bei Frankreichs größtem Sportspektakel triumphieren konnte © Getty Images MIGUEL INDURAIN (1991, 1992, 1993, 1994, 1995): Der Spanier begann seine Tour-Karriere als klassischer Mannschaftshelfer bei Team Reynolds (später Banesto). Vor allem auf der Tour von 1988 zeigte er seine Qualitäten und wurde für Team-Kapitän Pedro Delgado zum Edelhelfer, der die Tour in diesem Jahr auch gewinnen konnte © Getty Images Aber da zeigte sich schon, dass Induráin (l.) zu Höherem berufen war. Diesen Anspruch untermauerte er auch durch zahlreiche Erfolge wie den zweimaligen Triumph bei der Kurz-Rundfahrt Paris-Nizza (1989, 1990) © Getty Images Anzeige Daher verwunderte es nicht, dass sein Team ab 1991 auf ihn als Kapitän setzte und er enttäuschte die Verantwortlichen nicht. Direkt die erste Große Schleife als Kapitän entschied er für sich und wiederholte den Triumph in den folgenden vier Jahren. Damit war er der erste Fahrer, dem dieses Kunststück fünf Mal in Folge gelang © Getty Images Seine Dominanz in dieser Zeit verlieh Induráin beinahe schon etwas Unmenschliches. "Miguel ist ein absolut methodischer Mensch. Er ernährt sich, fährt, ruht sich aus - ein Kreislauf wie bei einem Tier", beschrieb ihn sein damaliger Teammanager José Miguel Echavarri © Getty Images Induráin selbst sah die Sache pragmatischer. "Das Beste daran, mit der Spitzengruppe ins Ziel zu kommen, ist die Tatsache, dass das Leiden früher ein Ende hat." © Getty Images Aber neben den Rekordsiegern gibt es auch den ewigen Pechvogel der Tour de France. In Frankreich ist Raymond Poulidor nur als der "Mann, der nie die Tour gewann" bekannt. Ganze acht Mal stand der Franzose zwischen 1962 und 1976 auf dem Podium - drei Mal auf Rang zwei und fünf Mal als Dritter. Gewinnen konnte er aber nie © Getty Images

Tour de France 2021: Wie hoch ist das Preisgeld?

Im Vergleich zu Sportarten wie Tennis und Golf fallen die Preisgelder beim bedeutendsten Radrennen der Welt relativ gering aus, für Radsport-Verhältnisse sind die finanziellen Anreize aber enorm. Insgesamt geht es um ein Preisgeld von 2,3 Millionen Euro. Wer in Paris im Gelben Trikot auf dem Podium steht, erhält eine Siegprämie von stolzen 500.000 Euro. Die Gewinner des Grünen und Gepunkteten Trikots müssen sich mit jeweils 25.000 Euro begnügen. Der beste Jungprofi im Weißen Trikot erhält 20.000 Euro. Ein Etappensieg bringt 11.000 Euro.

