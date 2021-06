BMW Open: Kaymer mit "solidem Start"

Er wolle bei der BMW Open seinen "Prozess" fortsetzen, hatte Kaymer vor dem ersten Abschlag gesagt. Es wäre "schön, wenn der Knoten bei einem deutschen Turnier platzen würde". Kaymer, der in den vergangenen Tagen mit seiner Absage für die Olympischen Spiele in Tokio für Schlagzeilen gesorgt hatte, gewann 2008 als bislang einziger deutscher Profi in München. Sein letzter Turniersieg liegt bereits sieben Jahre zurück: 2014 triumphierte er bei der US Open.