Schon der dritte EM-Einsatz: Siebert pfeift Wales gegen Dänemark

Schiedsrichter Daniel Siebert pfeift am Samstag in Amsterdam das EM-Achtelfinale zwischen Wales und Dänemark.

Frankfurt am Main (SID) - Schiedsrichter Daniel Siebert hat seine Chefs bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit seinen bisherigen EM-Leistungen überzeugt und darf im ersten Achtelfinale schon wieder ran. Der Berliner EURO-Debütant pfeift am Samstag in Amsterdam das Spiel zwischen Wales und Dänemark (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV).