Formel 1: Sebastian Vettel gibt Mick Schumacher Tipps für dessen Sitz

Beim Frankreich-GP nimmt Sebastian Vettel den Haas von Mick Schumacher genau unter die Lupe. Nun erklärt der Youngster, was dahinter steckt.

Nach dem Großen Preis von Frankreich am vergangenen Wochenende sah man Mick Schumacher und Sebastian Vettel gemeinsam im Parc ferme. Das deutsche Duo plauderte dabei aber nicht nur, sondern sah sich auch den Haas-Boliden von Schumacher genauer an.

Nun hat der Formel-1-Rookie erklärt, worum es im Gespräch der beiden ging. Demnach hat der 22-Jährige aktuell Schwierigkeiten mit dem Sitz in seinem Wagen und hat dies bereits mit Vettel besprochen. "Da hatte ich die Gelegenheit, ihm das zu zeigen", erklärte Schumacher auf der Pressekonferenz vor dem Rennen in Spielberg am kommenden Sonntag. (alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)