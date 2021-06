Bundesliga: Dan-Axel Zagadou noch nicht wieder fit - verpasst Auftakt

Dan-Axel Zagadou muss weiter an seinem Comeback arbeiten. Auch zwei andere BVB-Profis werden am offiziellen Saisonauftakt wohl nicht teilnehmen.

Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund arbeitet nach diversen Verletzungen wieder mal auf sein Comeback hin. Anders als zuletzt gehofft wird er aber beim Start in die Saisonvorbereitung noch nicht wieder vollständig fit sein. "Zagadou ist noch nicht so weit", erklärte Dortmunds Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl den RuhrNachrichten .

Der BVB will am 1. Juli offiziell in die nächste Saison starten. Neben diversen Nationalspielern, die noch bei der EM weilen, wird dann aber eben auch Zagadou fehlen. "Wir müssen ihn behutsam heranführen, das wird noch Zeit benötigen", sagte Kehl.