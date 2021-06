Tour de France 2021: Diese deutschen Fahrer sind dabei

Am Samstag startet in Brest die 108. Ausgabe der Tour de France.

Emanuel Buchmann (28 Jahre / Team Bora-hansgrohe)

Für Buchmann ist es die sechste Teilnahme an der Tour. Seine beste Platzierung erreichte er vor zwei Jahren mit Platz vier. Diese zu wiederholen, dürfte so gut wie unmöglich sein. ( Alle Etappen der Tour de France im LIVETICKER )

Nils Politt (27 / Bora-hansgrohe)

Simon Geschke (35 / Cofidis)

Der Berliner bestreitet schon seine neunte Tour. Vor sechs Jahren feierte er in den Bergen nach Pra-Loup einen grandiosen Etappensieg.

Seitdem ist der kleine Kämpfer mit dem markanten Vollbart ein kleiner Star in Frankreich. Kein Wunder also, dass die französische Traditions-Equipe Cofidis zugriff, als Geschke nach dem Aus seines CCC-Teams ohne Rennstall dastand. Der 35-Jährige, der nun beim "Heimspiel" verstärkt in den Fokus rückt, wird zu den zentralen Helfern von Podest-Kandidat Guillaume Martin gehören.