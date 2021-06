Dänemark bereitet sich intensiv auf Elfmeterschießen vor

Der dänische Fußball-Nationaltrainer Kasper Hjulmand will in der K.o.-Phase der Fußball-EM nichts dem Zufall überlassen.

Der dänische Fußball-Nationaltrainer Kasper Hjulmand will in der K.o.-Phase der Fußball-EM nichts dem Zufall überlassen und hat seinen Spielern deshalb intensives Elfmetertraining verordnet. "Wir trainieren schon seit letztem Herbst und hatten den Spielern auch Hausaufgaben mitgegeben", sagte der 49-Jährige in einer virtuellen Medienrunde.