Jutta Kleinschmidt startet in der Extreme E

Jutta Kleinschmidt geht in der Extreme E an den Start © ABT SPORTSLINE/ABT SPORTSLINE/ABT SPORTSLINE

Die frühere Rallye-Dakar-Siegerin Jutta Kleinschmidt wird in der neuen Elektro-Rennserie Extreme E an den Start gehen. Dies teilte das deutsche Team Abt Sportsline am Donnerstag mit. Die Kölnerin Kleinschmidt (58) teilt sich in den verbleibenden drei Saisonrennen das Cockpit mit dem früheren DTM-Meister Mattias Ekström (Schweden). Sie löst Claudia Hürtgen ab, die sich aus zeitlichen Gründen zurückzieht.