EM-Achtelfinale: ARD überträgt England-Deutschland

Die ARD überträgt am kommenden Dienstag den Fußball-Klassiker zwischen England und Deutschland im Wembley-Stadion im EM-Achtelfinale live.

Die ARD überträgt am kommenden Dienstag (29. Juni, 18.00 Uhr) den Fußball-Klassiker zwischen England und Deutschland im Wembley-Stadion im EM-Achtelfinale live. Am Mittwochabend war die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durch ein glückliches 2:2 gegen Ungarn in die Runde der letzten 16 eingezogen.